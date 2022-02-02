Adıyaman'da okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda memurların bulunduğu odada klimanın patlamasıyla camlar kırılırken yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından çıkan yangın 30 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Patlama paniğe neden olurken yangında oda da bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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