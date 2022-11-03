Adıyaman’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Petrol Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ketenci idaresindeki 02 S 0447 plakalı öğrenci servisi ile Faysal Şahin yönetimindeki 02 TA 274 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve Güler Şahin yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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