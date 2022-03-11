Adıyaman’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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