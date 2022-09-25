Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Mikail Ç.’nin kullandığı 02 ABZ 827 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mikail Ç. ve yolcu koltuğunda olan Yusuf A., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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