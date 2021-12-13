Adıyaman’da motosikleti çalmaya çalışan şüpheli yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evin önünde park halinde bulunan Serkan Deniz’e ait plakasız motosiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Motosikletini evin önünde göremeyen Deniz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, tarafından yapılan çalışamada Sıratut Mahallesi’nde şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre içerisinde yakalanan Serhat D. gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken motorsiklet sahibine teslim edildi.

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