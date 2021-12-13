banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,101.51
ALTIN
793.78
DOLAR
13.83
STERLİN
18.31
EURO
15.64

Adıyaman’da motosikleti çalmaya çalışan şüpheli yakalandı - Videolu Haber

Adıyaman’da, motosiklet çalan şüpheli polislerin kovalamacası sonucu yakalandı

13 Aralık 2021 Pazartesi 23:23
20 Okunma
Adıyaman’da motosikleti çalmaya çalışan şüpheli yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evin önünde park halinde bulunan Serkan Deniz’e ait plakasız motosiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Motosikletini evin önünde göremeyen Deniz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, tarafından yapılan çalışamada Sıratut Mahallesi’nde şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre içerisinde yakalanan Serhat D. gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken motorsiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı’nda bekçi beylik tabancasıyla intihar etti
Gölbaşı’nda bekçi beylik tabancasıyla intihar etti
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Melek'in kardeşine ve eski sevgilisine müebbet hapis cezası
Melek'in kardeşine ve eski sevgilisine müebbet hapis cezası
Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı
Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı
Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Adıyaman'da ev yangını korkuttu - Videolu Haber
Adıyaman'da ev yangını korkuttu - Videolu Haber
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü
Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu
Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu
Çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Videolu Haber
Çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Videolu Haber
Çelikhan’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çelikhan’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Düştüğü esnada ateş alan tüfekten yaralandı
Düştüğü esnada ateş alan tüfekten yaralandı
Silah tamirhanesine operasyon: 1 gözaltı - Videolu Haber
Silah tamirhanesine operasyon: 1 gözaltı - Videolu Haber
Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı
Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da 3 çocuk babası hayatına son verdi - Videolu Haber
Adıyaman'da 3 çocuk babası hayatına son verdi - Videolu Haber
9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti
9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti
4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasında yansıdı - Videolu Haber
4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasında yansıdı - Videolu Haber
Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi
Öğrenciler yedikleri lahmacundan zehirlendi
Çamaşır makinesi arızalı çıkınca yumruklar havada uçuştu
Çamaşır makinesi arızalı çıkınca yumruklar havada uçuştu
Aldıkları mutfak ürünleri sahte çıkınca polisten yardım istediler - Videolu Haber
Aldıkları mutfak ürünleri sahte çıkınca polisten yardım istediler - Videolu Haber
Park halindeki otomobili kurşunladılar - Videolu Haber
Park halindeki otomobili kurşunladılar - Videolu Haber
Adıyaman'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Adıyaman'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Öğrenciler yumruk yumruğa birbirine girdi
Öğrenciler yumruk yumruğa birbirine girdi
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da silah kaçakçısı yakalandı
Adıyaman'da silah kaçakçısı yakalandı
Otomobil orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı - Videolu Haber
Otomobil orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim