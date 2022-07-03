Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Y A., idaresindeki 02 ABU 346 plakalı motosiklet sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan F.A., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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