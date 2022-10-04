Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde park halinde bulunan 02 AS 243 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosikletini yerinde olmadığı fark edilince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemeler sonucu motosikleti çalan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.