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Adıyaman'da motosiklet hırsızları adliyeye sevk edildi - Videolu Haber

Adıyaman'da, iki ayrı adresten motosiklet çalan ve gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:38
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Adıyaman'da motosiklet hırsızları adliyeye sevk edildi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Turgut Reis ve Yunus Emre Mahallesi'nden meydana geldi. Site içerisine bırakılan motosikletlerin çalındığını ihbarını alan polis ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak çevrede bulunan vatandaşların ifadesine başvurdu. Polisin incelemesinin ardından şüphelilerin A.Ç. ve C.K., olduğunu belirledi. Polis tarafından şüphelilerin adreslerine yapılan baskında çaldıkları motosikletlerle birlikte gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken A.Ç. ve C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan A.Ç'nin çeşitli suçlardan 12 suç kaydı olduğunu C.K'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA
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