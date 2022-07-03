Adıyaman'da mobilya atölyesinde yangın

Alınan bilgiye göre yangın, Bozbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mobilya atölyesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çevreye sıçradı. Kıvılcımdan kaynaklandığı belirtilen yangın ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı.