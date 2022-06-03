Adıyaman'da minibüsün altında kalan çocuk öldü

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.

409 sokak içerisinde oyun oynayan Suriyeli Meryem Genco'ya Abuzer Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün altında kalan Genco'yu görenlerin yardımıyla çıkartılarak ihbarla olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Genco, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minik Genco'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken minibüs sürücüsü Abuzer Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Abuzer Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.