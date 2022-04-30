Adıyaman’da minibüs ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Adıyaman-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Cumali Çalışkan (40) idaresindeki 01 AED816 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 02 AC 222 plakalı oto kurtarıcı çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde minibüs sürücüsü ile içerisinde bulunan Elif Kasapoğlu (10), Ayhan Kasapoğlu'nun (50) yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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