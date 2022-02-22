Adıyaman'da mazgal hırsızları adliye sevk edildi

Alınan bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bulunan demir mazgalları plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet arkasında koyarak çalan şüphelileri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıkların ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis tarafından yapılan incelemede şüphelilerin Ö.B. S.D. ve M.C.P., olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda mazgallarla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.