Adıyaman'da marketten hırsızlığa 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, olay Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde meydana geldi.

Merkeze bağlı Terman köyü Alidağ Mesire alanında meydana geldi.

İddiaya göre, sabah işyerine gelenler marketin kapıların zorlanarak açıldığını ve kola, çerez, bisküvi, güvenlik kamerası, bilgisayar, monitörün olmadığını fark edince jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin M.G.Z., R.Ö., A.K., A.R.G. ve İ.R.Y., olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerin evine yapılan baskında M.G.Z., R.Ö., A.K., A.R.G. ve İ.R.Y., çaldıkları malzemelerle gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.