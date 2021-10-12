Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi’nde iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman’da komşular arasında kavga: 3 gözaltı
Adıyaman’da iki komşu arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 3 kişi gözaltına alındı.
12 Ekim 2021 Salı 16:34
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