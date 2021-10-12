Adıyaman’da komşular arasında kavga: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi’nde iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.