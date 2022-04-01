Adıyaman'da kıraathaneye silahlı baskın: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kıraathane önüne otomobil ile gelen kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından tabancalar ile kıraathaneye ateş açtı. Tabancan çıkan mermiler işyerinin camına ve kıraathanede bulunan 2 kişiye isabet etti. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından güvenlik önlemi alınırken sağlık görevlileri tarafından yaralı 2 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alına alınan 2 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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