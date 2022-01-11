Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

İddiaya göre, daha öncesinden hakkında yaralama ve yağma suçundan aranan Ö.A., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şüpheli Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.