İddiaya göre, daha öncesinden hakkında yaralama ve yağma suçundan aranan Ö.A., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şüpheli Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da, hakkında açıklan yaralama ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A.,(23) yakalanarak cezaevine götürüldü.
11 Ocak 2022 Salı 17:23
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