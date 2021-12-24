Adıyaman'da kazada yaralanan ikizleri ölüm ayırdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza dün Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde dün meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen Kadir Bilir (33) yönetimindeki 02 AS 640 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücünün annesi Fatma (67), babası Ali (66), eşi Esma (31) ve ikiz olan bir yaşındaki çocukları Muhammed Yusuf ve Fidan Hümeyra Bilir yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan ikiz bebeklerden Fidan Hümeyra Bilir, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Fidan Hümeyra bebeğin cenazesi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer kardeşi, annesi ile dede ve ninesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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