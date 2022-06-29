Adıyaman’da kavgayı polis ekipleri sonlandırdı

Alınan bilgiye göre kavga, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından iki grup arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.