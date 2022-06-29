Alınan bilgiye göre kavga, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından iki grup arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da kavgayı polis ekipleri sonlandırdı
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.
29 Haziran 2022 Çarşamba 09:13
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