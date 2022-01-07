Adıyaman'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koru köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda suçüstü yakalanan H.D., M.Ç. ve G.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 balyoz, 2 kazma, 1 kürek, 1 manivela, 4 demir çivi ve 1 testereye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.