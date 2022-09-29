Adıyaman'da kaçak cep telefonuna 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri tarafından adreslere düzenlenen operasyon 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.