İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri tarafından adreslere düzenlenen operasyon 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman'da kaçak cep telefonuna 2 gözaltı
Adıyaman'da, gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 21 cep telefonu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
29 Eylül 2022 Perşembe 09:22
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