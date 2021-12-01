Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarında yaban keçisini avlayan kaçak avcıyı yakaladı. Kaçak avcıya 60 bin 000 TL tazminat, 3 bin 088 TL idari olmak üzere toplam 63 bin 088 TL ceza kesilirken, av tüfeğine el konuldu.Kaynak: PHA
Adıyaman’da kaçak avcıya rekor ceza
Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde yakalana kaçak avcıya 63 bin 088 TL ceza kesildi.
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:14
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