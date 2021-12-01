Adıyaman’da kaçak avcıya rekor ceza

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarında yaban keçisini avlayan kaçak avcıyı yakaladı. Kaçak avcıya 60 bin 000 TL tazminat, 3 bin 088 TL idari olmak üzere toplam 63 bin 088 TL ceza kesilirken, av tüfeğine el konuldu.