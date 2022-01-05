Adıyaman'da kablo hırsızlığına 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre, olay merkeze bağlı Örenli Mahallesi ve Şemikhan köyünde meydana geldi.

Türk Telekom'a ait kabloların kesildiği ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Suç Araştırma Tim ekipleri tarafından bölgede yapılan güvenlik kamerası kaydı incelemesinde şüphelinin T.Ö., olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin adresine yapılan operasyonda kabloları yaktığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö'nün 4 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.