Adıyaman'da izinsiz akrep toplayan şüphelilere para cezası - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele tarafından Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından şüphe üzerinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramda 7 zehirli akrep ele geçirildi. Akrepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan 7 akrep, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akdere Mevkiinden toplanan akrepleri yeniden doğaya bıraktı. Otomobilde bulunan İ.G., Z.K. ve Z.D. hakkında polis ekipleri tarafından işlem başlatılırken, her şüpheliye 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL doğadan akrep toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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