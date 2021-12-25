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Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açıldı - Videolu Haber

Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açan şüpheliler kayıplara karışan şüpheliler kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 19:48
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Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 
Müftülük Caddesi üzerinde bulunan işyerine kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açarak kaçtı. Sesi duyanları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kurşunların cama isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olayın ardından 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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