Adıyaman'da iş yeri kurşunladı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. R.Y., ait giyim mağazası iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde pompalı tüfekten çıktığı belirlenen saçmalar bulundu. Saçmaların iş yerinin camına isabet ettiği görüldü. Polis, tarafından yapılan incelemenin ardından olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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