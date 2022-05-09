Adıyaman'da intiharı polis engelledi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.D., üstgeçitte çıkaran intihar edeceğini söyledi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından önlem alınırken, polis ekiplerinin 1 saat süren ikna çabasıyla A.D., intihardan vazgeçirilerek indirildi. İndirilen A.D., hazırla bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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