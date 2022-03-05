Adıyaman’da inşaatın 5’inci katından düşen işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem K., (25) 4 katlı inşaatın teras katında çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi kaybederek yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Ekrem K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.