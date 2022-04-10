Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Özharıkçı (42) idaresindeki 02 ABG 402 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ayşe Özharıkçı (42) Serkan Ekici (25), Mazlum Çalışan (25) Zeliha Özharıkçı (68) ve Ayten Özharıkçı (64) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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