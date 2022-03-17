Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Vedat Atar (44) idaresindeki 34 BIZ 015 plakalı otomobil ile Ümran Varol yönetimindeki 44 BV 217 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve otomobilde bulunan Şevval Bilgin (11) Mehmet Bilgin (49) ve Nuriye Bilgin (48) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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