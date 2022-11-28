Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Küçükboyalı köyü yakınlarında aşar Almas (49), idaresindeki 02 KB 921 plakalı otomobil Abuzer Doğan (72), idaresindeki 02 NA 829 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Abuzer Doğan ve araçta bulunan Zeliha Doğan (73), ile karşı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Almas (23), Keziban Almas (48), ve Aşkan Almas (73), yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.