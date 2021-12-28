Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Hüseyin Ç., idaresindeki 31 ALC 33 plakalı otomobil ile İbrahim Halil D., yönetimindeki 44 ABD 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda

bulunan Ayten U. ve Muhammet Emir U., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önlem alınırken AFAD ve itfaiye erleri tarafından araçlarda sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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