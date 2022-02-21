Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
832.59
DOLAR
13.65
STERLİN
18.60
EURO
15.50

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:59
13 Okunma
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 06 VLZ 58 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 34 GE 4571 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 VLZ 58 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücülerden E.D. ile araçlarda bulunan M.N.D., B.D. ve G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı adamın imdadına AFAD ekipleri yetişti - Videolu Haber
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı adamın imdadına AFAD ekipleri yetişti - Videolu Haber
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu
Adıyaman’da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu
Adıyaman’da trafik denetimleri sıklaştırıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da trafik denetimleri sıklaştırıldı - Videolu Haber
Soba gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı - Videolu Haber
Soba gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı - Videolu Haber
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu
4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu
Adıyaman'da alev alev yanan metruk ev paniğe neden oldu - Videolu Haber
Adıyaman'da alev alev yanan metruk ev paniğe neden oldu - Videolu Haber
Adıyaman'da huzur uygulaması devam ediyor
Adıyaman'da huzur uygulaması devam ediyor
Boğazına dili kaçan çocuğun imdadına bekçi yetişti - Videolu Haber
Boğazına dili kaçan çocuğun imdadına bekçi yetişti - Videolu Haber
Adıyaman'da aranması olan 6 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da aranması olan 6 şüpheli yakalandı
Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Adıyaman'da çatı katından düşen Muhammed yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da çatı katından düşen Muhammed yaralandı - Videolu Haber
Alev alan minibüs vatandaşların yardımıyla söndürüldü
Alev alan minibüs vatandaşların yardımıyla söndürüldü
Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı
Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı
Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı
Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı
Kardeşler arasındaki kavgada 1'i yaralandı, diğeri gözaltına alındı
Kardeşler arasındaki kavgada 1'i yaralandı, diğeri gözaltına alındı
Diş hekimi PKK’ya üye olmaktan tutuklandı
Diş hekimi PKK’ya üye olmaktan tutuklandı
Adıyaman'da PKK üyesi diş hekimi tutuklandı
Adıyaman'da PKK üyesi diş hekimi tutuklandı
Yaya yolunu kullanmayarak kazaya neden oldu - Videolu Haber
Yaya yolunu kullanmayarak kazaya neden oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da polislerden 'Şok' uygulama - Videolu Haber
Adıyaman’da polislerden 'Şok' uygulama - Videolu Haber
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim