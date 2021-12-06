Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman Üniversite kavşağında Mehmet Demirel idaresindeki 38 DS 114 plakalı otomobile, Nurettin Polat idaresindeki 01 AEK 028 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada Nurettin Polat’ın kullandığı otomobilde bulunan Medine Karahan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.