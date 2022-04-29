Adıyaman'da iki grup arasından kavga: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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