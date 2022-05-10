Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşürken ihbarla olay yerine polis tarafından sonlandırıldı. Kavgaya ismi açıklanmayan ve yaralan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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