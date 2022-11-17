Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kavga, Turgut reis Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken kavgada A.K., bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.