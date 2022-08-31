Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 5 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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