Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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