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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 4 kişi yaralandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:18
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yeni Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tekme, tokatlı kavgaya dönüşürken ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada isimleri açıklanmayan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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