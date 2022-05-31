Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, akşam Musalla Mahallesi'nde meydana geldi.Suriyeli iki grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ailelerinde karışmasıyla kavgaya dönüştü. Taş, sopanın kullanıldığı kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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