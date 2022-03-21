Galeriler Yazarlar
Adıyaman 2
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.175,03
ALTIN
923,28
DOLAR
14,83
STERLİN
19,54
EURO
16,35

Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

21 Mart 2022 Pazartesi 18:53
22 Okunma
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.
Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken İ.E. (37), ile S.Ş. (35), vücutlarına aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.  Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken,  yaralanan İ.E. ve S.Ş. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havuza düşen sansarı itfaiye ekipleri kutardı
Havuza düşen sansarı itfaiye ekipleri kutardı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Otomobiller kavşakta çarpmıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Otomobiller kavşakta çarpmıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda yayla evi kundaklandı
Gölbaşı'nda yayla evi kundaklandı
Adıyaman'da iş yeri kurşunladı - Videolu Haber
Adıyaman'da iş yeri kurşunladı - Videolu Haber
Adıyaman’da iş yerine av tüfeği ile saldırı
Adıyaman’da iş yerine av tüfeği ile saldırı
Gölbaşı'nda sahte içkiye 1 tutuklama
Gölbaşı'nda sahte içkiye 1 tutuklama
Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Videolu Haber
Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Videolu Haber
Adıyaman’da yollar buz tuttu
Adıyaman’da yollar buz tuttu
Adıyaman’da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi
Adıyaman’da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi
Besni'de akü ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Besni'de akü ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı - Videolu Haber
Terör zanlısı adliyeye sevk edildi
Terör zanlısı adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da PKK operasyonu: 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Videolu Haber
İki gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu
İki gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu
Kurt sandığı koyun sürüsü sahibini tüfekle vurarak öldürdü
Kurt sandığı koyun sürüsü sahibini tüfekle vurarak öldürdü
Adıyaman’da korkutan yangın - Videolu Haber
Adıyaman’da korkutan yangın - Videolu Haber
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kurt sandığı koyun sürüsünün sahibini kazara vurarak öldürdü
Kurt sandığı koyun sürüsünün sahibini kazara vurarak öldürdü
Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaş yaşam savaşı veriyor
Karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaş yaşam savaşı veriyor
Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı
Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı
Üzerine su motoru düşen işçi yaralandı
Üzerine su motoru düşen işçi yaralandı
Kahvaltı yapan çift, çöken asma tavanın altında kaldı
Kahvaltı yapan çift, çöken asma tavanın altında kaldı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu çıkan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu çıkan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim