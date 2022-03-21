Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken İ.E. (37), ile S.Ş. (35), vücutlarına aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, yaralanan İ.E. ve S.Ş. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.