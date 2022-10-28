Alınan bilgiye göre kaza Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da iki grup arasında kavga 2 gözaltı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
28 Ekim 2022 Cuma 20:35
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