Adıyaman'da iki grup arasında kavga 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Mimar Sinan Kültür Parkı'nda meydana geldi.

Aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Bıçak darbesiyle yaralanan şüpheliyi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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