Alınan bilgiye göre kavga, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle kavgada B.K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: PHA
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
18 Eylül 2022 Pazar 10:56
2 Okunma