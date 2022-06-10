Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup kaldırım üzerinde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılırken 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.