Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken B.Y., bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafından kavga sonlandırılırken sağlık görevlileri yaralı B.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan B.Y'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.