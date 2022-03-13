Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir neden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.B., yanında getirdiği bıçakla M.K'yi bacağından yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. A.B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.