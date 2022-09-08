Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken Aziz Hazar (46) başından aldığı darbeyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kavga cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: PHA

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