Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken kavgada 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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