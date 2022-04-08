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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tüfeklerden çıkan saçmalardan yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

08 Nisan 2022 Cuma 23:32
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Aralarında husumet olduğu öğrenilen ve Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen T.D. ve T.D., tüfeklerden çıkan saçmalardan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgada polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kavgada karıştığı belirlenen T.D., O.G., T.D., B.D., O.G.  ve T.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 tek kırma av tüfeği, 2 otomatik av tüfeği ve 7 dolu fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara muhafaza altına alınırken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.D., O.G., T.D., B.D. ve T.D., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: PHA
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